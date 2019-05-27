Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей (ВИДЕО)

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни. Ребенок спокойно качается на качели, в то время как у него за спиной полыхает жилой дом. Видео сделано 25 мая 2019 года, когда в городе горел расселенный барак на улице Изыскателей.

«В результате пожара повреждены конструкции расселенного дома на площади 570 кв.м., игровая площадка, автомобиль BAW. Повреждены остекление и пластиковые конструкции балконов и оконных проемов соседних домов», – говорится в сообщении управления МЧС Ямала.

Понять, кто сделал видео, пока не удалось.

Ноябрьск, служба информации

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