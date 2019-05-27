В Новом Уренгое не хватает врачей из-за нелегальных мигрантов

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов признал, что в Новом Уренгое возникают проблемы с социальными услугами из-за недостоверной статистики численности населения. В городе проживает в полтора-два раза больше людей, чем говорит статистика. Вопрос поднял на встрече с губернатором журналист из газовой столицы Владислав Сельнинов (телекомпания «Импульс») в рамках пресс-конференции в понедельник, 27 мая 2019 года. Из-за недостоверных данных в больницах невозможно получить талон, а чтобы записаться к стоматологу, нужно прийти в больницу к 6 утра, рассказал корреспондент.

Губернатор согласился, что проблема очень серезная.

«В городе 110-115 тыс. жителей согласно официальной статистике. Но фактически – около 240 тыс. человек. Новый Уренгой является привлекательным с точки зрения экономики. Люди прибывают и работают здесь без регистрации. И это на всем сказывается. Не только появляются очереди в больницы и поликлиники. Например, такие вещи, как наряды ППС: численность такая же, как в Ноябрьске, но полицейские не успевают реагировать на все вызовы в отличие от Ноябрьска. Потому что число сотрудников рассчитано из нормативов», – поделился своими мыслями губернатор Ямала.

Вместе с этим глава округа заверил, что у Ямала есть ресурсы для того, чтобы исправлять ситуацию с помощью бюджетного финансирования.

«Мы добавляем ставки в самых напряженных местах, не из системы обязательного медстрахования», – сказал глава округа, имея в виду медицинские организации. Он обещал, что новоуренгойцы заметят улучшения уже в ближайшее время.

Новый Уренгой, служба информации

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