В Лабытнанги хотят построить зоопарк

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о перспективах появления зоопарка в Лабытнанги. По версии главы автономии, это не первостепенная задача, но проект интересен с точки зрения туризма. Свое мнение г-н Артюхов высказал в понедельник, 27 мая 2019 года, отвечая на вопрос журналиста местного телеканала.

«Не создать ли нам зоопарк с местными животными по типу «Беловежской пущи?», – спросил репортер.

Губернатор признался, что идея не просто обсуждается, но специалисты уже провели «разведку». «В Лабытнанги не так давно работала выездная группа московского зоопарка. Они осматривали место с точки зрения размещения такого объекта. Я сейчас жду от них обратную связь. Такая идея (размещения зоопарка – прим.ред) возникла у нас во время поездки в Финляндию в начале этого года. Там город даже меньше, чем Лабытнанги. И содержание подобного зоопарка – незначительное, нет капитальных строений, ничего не надо топить, небольшой персонал. Вместе с этим, это огромное притяжение для туристов: все хотят посмотреть на медведя, других животных. Такой проект стоит рассмотреть. Если мы говорим про туристический потенциал, невозможно неделями ходить по горам. Хочется комфортно расположиться и что-то посмотреть», – сказал губернатор.

В Лабытнанги актуальные проблемы – это аварийное жилье, дороги, вода, здравоохранение, продолжил рассуждение спикер. При этом, по его мнению, нельзя думать только об этом, нужно смотреть и на перспективы. «В этом проекте я вижу и рабочие места, и притягательность города. Если меня коллеги убедят, что это стоит разумных денег… Что это будет интересно – я не сомневаюсь. Люди будут туда ездить. Когда мы достроим дорогу между Надымом и Салехардом, приедут еще и жители Нового Уренгоя», – заключил глава региона.

Лабытнанги, Юлия Фролова

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