«Мне неприятно»: глава Салехарда Кононенко поспорил с ревизией из ОНФ после жесткой критики

Член центрального штаба народного фронта Светлана Калинина назвала общественные места Салехарда неухоженными и небезопасными. Она побывала в столице Ямала на прошлой неделе, релиз об итогах ее визита опубликован на официальном сайте ОНФ. Вместе с этим на совещании, во время которого г-жа Калинина озвучивала претензии местным чиновникам, глава администрации Салехарда Иван Кононенко попытался с ней поспорить, но его грубо прервали.

У московского ревизора возникли вопросы к покрытию тротуаров, к освещению сквера, к состоянию дорог в микрорайоне «Удача» и в целом к состоянию улиц. «Городские власти должны начать осознанно распределять средства, выделенные на благоустройство, и контролировать работу подрядчиков, в том числе спрашивать с управляющих компаний. В настоящий момент общественные территории выглядят неухоженными и местами даже небезопасными», – сказала Калинина, которую цитируют на сайте ОНФ.

Обустройство пешеходной зоны в центре Салехарда Калинина назвала «непродуманным». Местами территория облагорожена дорогостоящими фонарями и урнами, местами освещение отсутствует вообще. На улице Ленина появились провалы в покрытии. «Подрядчик ежегодно перекладывает резиновое покрытие, при этом оно в принципе не эффективно в эксплуатации для северного региона», – отмечают в сообщении ОНФ.

Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко заявил, что ему неприятно слушать критику и попытался возразить ревизорам на глазах у членов правительства Ямала – во время совещания, где обсуждали итоги осмотра города. «Я специально приглашаю вас, и через неделю мы посмотрим, где чище. Мне просто неприятно, потому что это город, который мне доверили. Это люди, которые здесь живут. В эту пятницу должен был быть субботник …», – начал дискуссию с федеральной гостьей сити-менеджер г-н Кононенко.

Г-жа Калинина перебила его и сказала, что есть службы, которые обязаны содержать город. «Вы платите огромные деньги на содержание города», – громко возразила представитель ОНФ. Отрывок дискуссии попал в эфир телекомпании «Вести Ямал». В него вошел вывод, который озвучила Светлана Калинина: Салехард не понимает, как исполнять законы РФ (речь шла о безуспешных попытках городских чиновников обязать владельцев магазинов следить за территорией, которая находится рядом с их заведениями – прим.ред).

На сайте мэрии Салехарда власти после визита ревизии из ОНФ анонсировали работы по благоустройству. Там заявили, что пешеходная зона по улице Ленина (к которой были претензии), будет отремонтирована в 2019 году. Так, по данным чиновников, планировалось изначально, поскольку работы были разделены на несколько этапов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.05.19

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