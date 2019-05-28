Статисты озвучили парадоксальные данные: на Ямале семьи беднее, чем в Кургане

Семьи Ямала согласно официальной статистике чувствуют себя намного беднее курганских семей. По данным Росстата, 100 процентов семей в ЯНАО могут купить только продукты. Тогда как в Зауралье таких нищих семей только 14 процентов. Об этом свидетельствуют федеральные данные по оценке финансового положения домашних хозяйств. Эти данные разнятся с другими показателями социально-экономического развития Ямала. В правительстве автономии с ними не согласились.

Свежие данные об оценке домохозяйствами своего финансового положения Росстат распространил во вторник, 28 мая 2019 года. В распоряжении «Нового Дня» есть образец доклада. Он составлен на основе опроса жителей всех регионов России. И ямальцы в таблице – самые бедные.

Вместе с этим еще в сентябре тот же Росстат сообщил, что Ямал входит в число регионов с самыми высокими зарплатами по стране. В 2019 году, по данным статведомства, среднемесячная начисленная номинальная зарплата в округе – более 90 тыс. рублей.

Возможно, проблема бедных ямальских семей кроется в том, что в исследовании домохозяйств жители сами оценивали свой уровень благосостояния. По версии директора аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова, есть вероятность, что на Ямале все опрошенные просто занизили свой уровень дохода. Однако Росстату стоило проанализировать полученные ответы и сопоставить их с другими данными. В целом к цифрам и данным Росстата у аналитика есть вопросы.

«В Росстате идут реформы, там появился новый руководитель. Но проблема настолько запущенная, что физически невозможно в отсутствии кадров и в отсутствии технологий ее быстро решить», – сказал г-н Тремасов в беседе с агентством.

Буквально на днях он также на своей странице в «Фэйсбук» рассуждал о достоверности данных ведомства. «Росстату следует завести в своем штате аналитиков, задачей которых будет анализировать получаемые результаты расчетов на предмет их адекватности и согласованности с другими данными», – написал экономист. Тремасов ранее работал в Минэке. Основная претензия аналитика – Росстат не стремится к достоверным данным.

Он уже не раз указывал на абсурдность данных федеральной структуры, причем были и неоднозначные ситуации, связанные с данными по Ямалу. Речь идет о парадоксальных цифрах в отчете Росстата по строительству в России: показатели в 2018 году были пересчитаны в связи с тем, что статисты недоучли колоссальный объем работ по «Ямал СПГ».

В правительстве Ямала 28 мая не подтвердили показатели Росстата. Там заявили, что в опросах, которыми они располагают, цифры совсем другие. «В октябре 2018 года ВЦИОМ проводил в регионе опрос о финансовом положении жителей. На вопросы отвечали 3 140 человек. 44% сообщили, что им всегда хватает на вещи первой необходимости, 37% сказали, что могут делать крупные покупки и ездить в отпуск, 4% могут делать дорогостоящие покупки и 11% денег всегда хватает только на питание и не всегда на другие необходимые вещи», – уточнили в администрации округа.

Салехард, Курган, служба информации

Салехард, Курган. Другие новости 28.05.19

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