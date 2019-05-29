В кинозале Салехарда начался срочный ремонт после обрушения части потолка

В кинотеатре ОЦНК Салехарда на женщину во время киносеанса упала потолочная плитка. ЧП произошло 27 мая во время демонстрации фильма «Алладин». После этого кинозал центра национальных культур в срочном порядке закрыли на ремонт.

Как сообщила пострадавшая женщина в соцсетях, во время сеанса, до того, как на голову ей упала часть обшивки потолка, сверху капала вода. Крыша протекала. В департаменте культуры Ямала объяснили прорыв большим числом осадков – на прошлой неделе Салехарда накрыл снегопад. Как заявил замдиректора ведомства Стас Чернавских, ОЦНК находится в плохом состоянии – зданию нужен ремонт. Подрядчика должны найти в ближайшее время.

«На прошлой неделе выпало много осадков, это и послужило причиной накопления влаги в зоне потолочных перекрытий. 27 мая состоялся последний киносеанс в этом зале. Теперь он закрыт не менее чем на две недели для полной просушки и проведения необходимых ремонтных работ», – рассказал корреспонденту агентства N24 исполняющий обязанности директора департамента культуры Стас Чернавских.

Сотрудники центра предложили женщине компенсацию за предоставленные неудобства – три бесплатных билета в кино.

Также 28 мая в соцсетях распространилось фото, на котором видно, что вода с потолка топит аэропорт Салехарда.

Салехард, служба информации

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