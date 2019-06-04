Полпред губернатора в Новом Уренгое не нашла обещанные чиновниками велодорожки

Полпред губернатора Ямала в Новом Уренгое Наталья Рябченко раскритиковала состояние тротуаров в городе. Она также заметила отсутствие велосипедных дорожек в Новом Уренгое, хотя ранее, по ее словам, чиновники обещали их сделать. Свои впечатления о поездке на велосипеде по городу полпред Дмитрия Артюхова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 3 июня 2019 года.

«Я с раннего утречка вперед по городу – кататься! Ну, для начала – искать велосипедные дорожки, наличие которых множество мне обещал в это лето один из руководителей городской администрации. Сразу скажу, такие места найти если и можно, но сложно и небезопасно. Радует, что виадук пользуется спросом у горожан всех возрастов. Да, на виадуке к ататься на велосипеде можно, но наверно рано утром, пока нет маленьких детей. <…> Дальше мой путь был продолжен по улицам города, а вернее по тротуарам – там людей конечно меньше, но препятствий на пути еще больше – это и поломанные конструкции, заборы, отсутствие доступных съездов на дорожное полотно, отсутствие разметок...», – написала г-жа Рябченко.

В информационно-аналитическом управлении мэрии агентству «Новый День» сообщили, что им ничего не известно о том, что в городе будут проложены дорожки. «Они есть в парках. А на улицах мы катаемся по тротуарам», – пояснили там.

Наталья Рябченко не пожелала рассказать подробнее, кто ей обещал велодорожки. «Все, что я хотела сказать, я написала в своем посте. Дорожки появятся в течение лета», – сказала г-жа Рябченко в беседе с агентством. Она не смогла ответить на вопрос, почему в мэрии ничего об этом не известно.

Напомним, 2019 год на Ямале – год благоустройства. Таковым его объявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 03.06.19

В полиции Ямала назвали причины гибели полицейских и супруги одного из них. / Люди в перевернувшейся лодке на Ямале в два раза превысили грузоподъемность. / Следователи рассказали об еще одном трупе в деле убитых полицейских Ноябрьска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»