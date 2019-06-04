На дорогах Ямала ставят эксперименты из Скандинавии

Ямальские дорожники нанесут на одну из трасс региона не белую, а желтую разметку. Речь идет о дороге Лабытнанги – Харп. Полоса будет разделять встречные полосы.

Как объяснили в пресс-службе правительства Ямала во вторник, 4 июня 20189 года, такую разметку проще заметить. «Зимой горизонтальная разметка белого цвета на фоне снега практически не видна, особенно в период снегопада или тумана. Экспериментальный опыт показал, что желтая разметка лучше воспринимается водителями, особенно при неблагоприятных погодных условиях, а также полярной ночью, что повышает безопасность дорожного движения», – сообщили в дептрансе.

Эксперимент основан на опыте стран Скандинавии. В России в 2017 году такую разметку наносили на трассе Санкт-Петербург – Мурманск и на дорогах Карелии.

«Ямалавтодор» начнет наносить разметку в июне. В 2020 году на Ямале продолжится работа по использованию этой технологии, заключили в пресс-службе правительства округа.

Лабытнанги, служба информации

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