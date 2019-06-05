В Салехарде банкротят владельца сети «Кристалл»

В Салехарде хотят обанкротить владельца сети магазинов «Кристалл» – компанию ИП Алексиевич Владимир Иванович. Иск о признании предпринимателя банкротом в арбитражный суд подала федеральная налоговая служба. Сумма долга, указанная в документах суда – порядка 196 млн рублей.

Почему образовалась такая большая задолженность – пока неясно.

Получить комментарии Владимира Алексиевича не удалось. Телефоны фирмы, которые удалось найти в открытых источниках, не отвечают.

Семья Алексиевич хорошо известна в Салехарде. Бизнесменам принадлежат не только супермаркеты «Кристалл», но и другие предприятия. В холдинг, согласно открытым данным, входили аптечная сеть «Жизнь», гипермаркет бытовой техники и электроники «Технорай», компания «Ямалстройгрупп».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.06.19

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