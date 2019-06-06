Замгубернатора Ямала прокомментировал нашумевший сериал «Чернобыль»: «мне было 23 года, когда туда попал»

Замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов рассказал о том, что был одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Он вспомнил об этом, комментируя высокорейтинговый нашумевший сериал «Чернобыль» о катастрофе на реакторе. Замгубернатора положительно отозвался об экранизации, сообщив, что никто ранее ничего подобного не снимал. Аркадий Бессонов предложил ямальцам посмотреть сериал ради памяти о тех, кто был на месте ЧП и делал все, чтобы радиация не распространилась.

«На днях вышел мини-сериал американской компании HBO – Чернобыль, первые 2 серии! Посмотрел. В инете развернулась целая дискуссия о правдивости сериала! Трудно что-то сказать, есть конечно нестыковки, киноляпы, и фильм скорее напоминает временами больше фильм ужасов чем традиционную драму! Это самая значительная катастрофа современной эпохи! Его надо посмотреть, чтобы понять что происходило в том далеком апреле 1986 года! Как непосредственный участник ликвидации аварии, мне было 23 года когда попал в этот АД в 1987 году, ради памяти тех кто не знал и не понимал что это, кого уже нет, кто получил смертельные дозы радиации, кто спас наш мир от этой чумы,– ради ПАМЯТИ! Пока еще никто не снимал ничего подобного!», – написал Аркадий Бессонов.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Ликвидацией последствий катастрофы занимались тысячи людей. Те, кто попал в эпицентр аварии, погибли от лучевой болезни через непродолжительное время. Последствия облучения так или иначе проявились у большинства из тех, кто ликвидировал ЧП. Город Припять, который находился рядом со станцией, был эвакуирован и стал зоной отчуждения.

Салехард, Юлия Фролова

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