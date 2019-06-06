Аэропорт и вокзал Нового Уренгоя оштрафовали за некачественную еду

Путешественников в Новом Уренгое кормили непроверенными блюдами. Прокуратура нашла нарушения в кафе на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Проверку проводили совместно с санврачами.

«В двух кафе, расположенных в зданиях железнодорожного вокзала и аэропорта, не соблюдались условия хранения пищевой продукции, допускались нарушения требований, предъявляемых к маркировке, оценке качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, уборке производственных помещений, а также к порядку проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников», – говорится в сообщении уральской транспортной прокуратуры.

Возбуждено шесть дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов – 120 тыс рублей. После проверки нарушения устранили.

Новый Уренгой, служба информации

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