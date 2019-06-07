На Ямале проведут повторное расследование из-за смерти вахтовиков на месторождении

Прокуратура Ямала попросила следователей еще раз проверить обстоятельства смерти вахтовков на месторождении в Тазовском районе. ЧП произошло еще год назад – в апреле 2018 года в районе Мессояхинского месторождения. Два вахтовика скончались после выпитого метилового спирта на производственной базе. Прокуратура предложила следствию выяснить, где рабочие взяли напитки. Первоначальная версия о том, что мужчины выпили жидкость для трактора, вызвала сомнение у надзорной инстанции. Об этом сообщают в пятницу, 7 июня 2019 года, в прокуратуре Ямала.

Как рассказывают в ведомстве, следствие пришло к выводу о том, что в смерти вахтовиков никто не виноват, так как один из погибших – тракторист – нашел и выпил техническую жидкость для спецтехники. Этот же состав выпил и его коллега. Поэтому дело хотели закрывать.

Но прокуратура предложила силовикам еще раз проверить происхождение жидкости: в уголовном деле есть показания, которые свидетельствуют о том, что такие составы не используют для тракторов. Об этом рассказали и руководитель, и инженер и техник предприятия. Это подтверждено осмотром самой спецтехники.

При этом один из допрошенных работников предприятия рассказал, что «настойку» предлагали и ему. Сотрудник, который предлагал напиток, рассказал, что купил его у водителя сторонней организации.

Следствие будет продолжено.

Тазовский район, служба информации

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