На Ямале бизнесмена, который уехал в Дагестан, пытаются связать с геями

В мэрию Губкинского поступило фейковое письмо от предпринимателя города. Салимгерей Адильгереев находится за пределами ЯНАО, в Дагестане, но от его имени кто-то попросил администрацию города помочь гей-клубу Губкинского. В письме указано, что этот клуб представляет сам бизнесмен.

«В будущем я планирую открыть гей-клуб на базе одного из кафе в Губкинском и проводить ежегодные слеты геев Ямала. Прошу с пониманием отнестись к нашему движению и оказать ему материальную помощь. В частности, прошу выделить помещение под офис», – говорится в письме. Оно зарегистрировано мэрией. Накануне, 6 июня 2019 года, оно появилось в соцсетях и городских группах в мессенджерах.

В группе «Губкинский» «Вконтакте» в комментариях к посту с письмом написали, что предприниматель сейчас находится в Дагестане, что его страница взломана и ответить на подделку он не может. При этом подписчики группы хотят выяснить, почему служебная корреспонденция мэрии оказалась в Сети.

В ответ на эти вопросы в администрации Губкинского заявили, что проводят проверку, и пока сказать не могут. Агентству «Ноябрьск 24» там рассказали, что бизнесмен уже связался с чиновниками утром и опроверг свою причастность к написанию письма.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 07.06.19

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