Медикам ЯНАО выплатят премии к профессиональному празднику

Всем сотрудникам больниц на Ямале ко дню медика выплатят по 15 тыс. рублей. Об этом распорядился губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщается в постановлении главы региона от 10 июня 2019 года.

«Департаменту здравоохранения округа произвести в 2019 году единовременную выплату работникам, основным постоянным местом работы которых являются медицинские организации и иные организации, подведомственные департаменту здравоохранения ЯНАО», – говорится в документе.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.06.19

Архитектор рассказал, что будет на новой набережной в Салехарде (ФОТО). / О чем писал Иван Голунов: самые громкие расследования журналиста. / Ernst & Young напишет стратегию развития для авиакомпании «Ямал». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»