На Ямале парень избил прохожего после замечания о нецензурной брани (ВИДЕО)

В Лабытнанги 20-летний молодой человек избил прохожего, который сделал ему замечание за мат. ЧП произошло на крыльце магазина 8 июня 2019 года, о нем писали в городском сообществе в соцсетях. Видео происшествия опубликовано на сайте регионального полицейского главка во вторник, 11 июня 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД ЯНАО, сейчас специалисты оценивают, какой вред нанес агрессивный мужчина своему противнику. После этого будет принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

«Около 19 часов мужчина 1970 года рождения, находясь в помещении магазина, сделал замечание парню, который выражался вслух нецензурной бранью. Конфликт продолжился на улице, когда оба вышли из торгового зала. Молодой человек подошел к мужчине и начал его избивать», – говорится в сообщении полиции.

Удары наносил несудимый житель города 1999 года рождения. Он уже признал свою вину, заявили в МВД.

Пост о ЧП был опубликован в сообществе «Лабытнанги Инфо» 8 июня вечером. Судя по тексту, писала дочь пострадавшего. «Сегодня в субботу, примерно с 19:00 до 19:30, мой папа был в магазине «Близнецы». Там он сделал замечание на некорректное поведение молодому человеку. После чего это невоспитанное животное несколько раз ударило отца по лицу», – говорится в посте.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 11.06.19

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