В прокуратуре ЯНАО новое назначение

В прокуратуре Ямала назначен прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях – это Александр Князькин. Ранее он работал в должности зампрокурора ЯНАО по надзору за соблюдением законов в колониях. Об этом сообщили во вторник, 11 июня 2019 года, в пресс-службе надзорного ведомства. Приказ о назначении генпрокурор подписал 7 июня 2019 года.

Согласно официальной справке, новому прокурору чуть более 30 лет. В 2010 году он окончил Ульяновский государственный университет. В декабре 2015 года прибыл на Ямал. В 2017 году Генеральным прокурором Российской Федерации ему объявлена благодарность. Александр Князькин женат, воспитывает сына.

Илья Уткин, который ранее занимал эту должность, был назначен прокурором Приуральского района.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.06.19

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