Появилась вторая версия резонансной драки в магазине Лабытнанги: «пострадавший был пьян» (ВИДЕО)

В городском сообществе Лабытнанги появилась вторая версия конфликта в магазине из-за замечания. Избитый молодым человеком прохожий якобы сам провоцировал конфликт, так как был пьян. Как сообщалось ранее, в магазине мужчина сделал юноше замечание, так как молодой человек публично матерился. Конфликт продолжился на улице: юноша несколько раз ударил сделавшего ему замечание прохожего, пока его не остановил очевидец. ЧП случилось 8 июня 2019 года. Через несколько дней после обсуждения инцидента в Сети полиция опубликовала видео драки и заявила, что проводит проверку. В пятницу, 14 июня 2019 года, появилась версия второй стороны конфликта.

По версии анонима, опубликовавшего пост в группе «Лабытнанги Инфо» «Вконтакте», мужчина, который сделал замечание парню, был нетрезв. И поэтому сам провоцировал конфликт. В качестве доказательства приведены видео из торгового зала, где видно, что мужчина что-то говорит парню. Звука в видео нет.

«Автор первого поста (дочь пострадавшего) говорила о том, что молодой парень агрессивно отреагировал на замечание ее отца не материться. Но на данных видео (к сожалению, отсутствует звук) явно видно, что провокационные действия совершал сам пострадавший, находясь в алкогольном опьянении. Молодой человек, разговаривая со знакомыми, употреблял маты, что никак не запрещено. Это не понравилось мужчине и он сделал замечание, на что получил ответ: «Не ваше дело, как хочу так и разговариваю». Пострадавший не успокоился и продолжил цепляться, в следствии чего сам же пострадал. Данный пост не оправдывает поведение молодого человека. Пытались донести до народа, что на обычное замечание не последовала бы такая реакция», – говорится в посте.

Пост уже раскритиковали большинство подписчиков: люди уверены, что употреблять нецензурную лексику в общественном месте нельзя. И что молодой человек должен был проявить уважение к мужчине просто потому, что он его старше и сказал ему правильные слова. Кроме того, горожане уверены, что на любые замечания, даже провокационные, всегда можно ответить словами.

Публично сам юноша пока не высказался.

Пока неясно возбуждено ли уголовное дело по факту ЧП.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 13.06.19

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