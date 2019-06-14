Из-за плохой погоды в Тазовском районе умирают олени

В Тазовском районе ЯНАО в начале июня 2019 года опять зафиксирован падеж оленей. Чиновники районной администрации связывают его с дефицитом корма и плохой погодой.

«Мы вылетели к оленеводам пострадавших хозяйств на Гыданский полуостров. Тундровики рассказали, что произошел небольшой падеж в рамках естественного отхода. Причину связывают с плохой погодой и скудностью пастбищ. В агропромышленных предприятиях муниципалитета – совхозе «Антипаютинский» и сельскохозяйственном кооперативе «Тазовский» – отход оленпоголовья и молодых телят в пределах нормы», – рассказал замглавы администрации района Прокопий Тэсида, которого цитируют на официальном сайте муниципалитета.

В администрации добавили, что на 2019 год они запасли восемь тонн комбикорма и около двух тонн витаминно-минерального концентрата (соль лизунец). Большинство из этих запасов уже раздали тундровикам на дне оленевода.

На Ямале власти проводят кампанию по постепенному сокращению поголовья оленей. Связано это с тем, что, по данным ученых, в регионе слишком много животных, которым уже нечего есть – тундровые места вытоптаны и не могут так быстро восстанавливаться.

При этом часть оленеводческих бригад ЯНАО хотят перевести с тундрового на изгородное оленеводство. Животные будут содержаться в загонах и питаться комбикормом.

Тазовский район, служба информации

Тазовский район. Другие новости 14.06.19

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