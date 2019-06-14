В Салехарде не будет летних кафе из-за претензий прокуратуры

В Салехарде не будет летних кафе и аттракционов из-за того, что прокуратура находит ошибки в договорах мэрии на такие объекты. О том, что летом 2019 года в администрацию не подана ни одна заявка от бизнесменов, заявили в соцсетях представители самой мэрии.

В группе «Подслушано в Салехарде «Вконтакте» в пятницу, 14 июня, подписчик спросил, почему в городе запретили летние кафе. «Приятно в городе покушать свежежареную баранинку, запивая апельсиновым соком. Кофе с шоколадом! Пусть и короткое, но все-таки лето! Не все могут выехать за пределы города», – написал горожанин.

В ответ на это с официального аккаунта мэрии написали, что бизнесмены сами не хотят подавать заявки, так как прокуратура находит ошибки в договоре администрации и рестораторов.

«До 2019 года администрацией города предпринимались меры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодно мы выделяли площади для летней уличной торговли и развлекательных аттракционов, но прокуратура города регулярно выносила представления о незаконности заключенных договоров, что приводило к их досрочному расторжению и закрытию объектов сезонного функционирования. В результате чего, в этом году обращений со стороны предпринимателей о размещении объектов сезонного функционирования в адрес администрации города не поступало», – сообщили в мэрии.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.06.19

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