Ямальское село покупает скамейки с подогревом

В село Красноселькуп закупают теплые скамейки по 160 тыс. рублей за штуку. Заказ размещен на сайте госзакупок, сообщает агентство «Новый День». Общая цена лота – 636 тыс. рублей – это четыре скамейки.

Согласно пояснениям заказчика – администрации села – USB розетки для подзарядки мобильных устройств будут размещены на переднем торце стойки скамьи. Одно место для сидения будет длиной 2,4 метра, шириной 30 см. «Скамья должна быть оснащена автоматикой, позволяющей контролировать включение и поддержание нагрева при определенной предустановленной температуре окружающего воздуха, автоматикой защищающей от поражения электрическим током», – говорится в техзадании.

Где поставят такие лавки в Красноселькупе – пока неясно. В сельской управе в ответ на вопрос агентства «Новый День» сообщили, что не станут раскрывать информацию о местах установки лавок и другие подробности сипользования устройств без официального запроса. Обновлено в 12:04.

Об установке теплых скамеек на Ямале информации в СМИ и открытом доступе найти не удалось. До этого в регионе были эксперименты с теплыми остановками. Но, например, в Новом Урегое первый опыт был признан неудачным, так как остановки в итоге были разрушены.

Красноселькуп, служба информации

Красноселькуп. Другие новости 17.06.19

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