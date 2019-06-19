В Тарко-Сале от пулевых ранений в «скорой» скончался пенсионер

В Тарко-Сале силовики проводят проверку по факту смерти от пулевых ранений мужчины 1947 года рождения. Пожилой житель получил две пули в голову и скончался в «скорой» по пути в больницу. ЧП случилось днем 18 июня 2019 года возле дома по улице Молодежной, сообщили в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

По данным ведомства, к смерти мужчины не причастны третьи лица. Травматическое оружие принадлежало ему.

Мужчина болел и ранее уже высказывал намерения наложить на себя руки.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 18.06.19

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