По заявлению главы из-за нелегальных сборов «Ямалкоммунэнерго» возбудили дело

Глава поселка Тазовский Омпа Яптунай добился возбуждения уголовного дела из-за неработающих очистных сооружений, которыми занимаются «Ямалкоммунэнерго». Оборудование неисправно уже несколько лет, но, несмотря на это, коммунальщики стабильно собирают с людей плату за очистку сточных вод. Силовики квалифицировали это как мошенничество. Об этом сообщили в четверг, 20 июня, в прокуратуре Ямала. За период простоя КОСов с населения коммунальщики успели собрать более трех млн рублей. Сам глава поселка Омпа Яптунай сообщил агентству «Новый День», что после того, как этим заинтересовались силовики, «ЯКЭ» начал ремонт очистных.

Как рассказали в прокуратуре Ямала, заявление глава поселка направил в марте 2019 года. Повод – незаконное начисление платежей со стороны «Ямалкоммунэнерго». Дело в том, что тариф на водоотведение, который использует компания, состоит из нескольких составляющих. В том числе – транспортировка и пропуск сточных вод через очистные сооружения.

«Очистные сооружения не использовались, поскольку данная система выведена из строя. Включение указанной стоимости и ее взимание с населения является незаконным. За период с января 2015 года по декабрь 2018 года от граждан поступило свыше 3,1 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

При этом полиция долгое время не хотела возбуждать уголовное дело под разными предлогами. Только после требования прокуратуры началось расследование по статье часть 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В беседе с агентством «Новый День» г-н Яптунай пояснил, что, во-первых, речь идет не обо всех районах – центральной канализацией оснащен отдельный микрорайон. Раньше КОС принадлежали подразделениям «Газпрома». Потом они были переданы в собственность муниципалитета. «Ямалкоммунэнерго» берет сети и КОС в аренду.

«Они должны содержать сети и очистные в исправном состоянии по договору аренды. Но фактически этого не происходит. Поэтому пришлось обратиться в правоохранительные органы. Такая же ситуация у нас была с электростанциями – после строительства новой электростанции «ЯКЭ» отдала поселку неисправные ПАЭС. Там мы решили вопрос мировым оглашением, они выплатили ущерб. Но с канализацией так не получится, потому что новой сети никто не построил, нужно ремонтировать старую», – объяснил глава.

В пресс-службе «Ямалкоммунэнерго» сообщили, что «не могут официально подтвердить информацию о возбуждении уголовного дела». Ситуацию с неработающими КОС там комментировать не стали. Обновлено в 09:18.

Если сточные воды не очищаются, то неясно, как и куда они сбрасываются – очевидно, это тоже повод для проверки надзорных инстанций.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 19.06.19

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