В Салехарде возбудили дело о крупном мошенничестве в Фонде капремонта

Ямальский Фонд капремонта перечислял подрядчикам деньги за работу, которую на самом деле никто не выполнял. Нарушения закона обнаружила прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что при проведении капитального ремонта многоквартирного дома в Салехарде подрядчик выполнил не все работы, предусмотренные проектной документацией, при этом оплату по договору получил в полном объеме.

«Указанные нарушения стали возможны в связи с неисполнением НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО», а также техническим заказчиком капитального ремонта Салехарда требований закона об обеспечении проведения капитального ремонта в полном объеме и в установленные сроки», – сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурором Салехарда были внесены представления директору регионального оператора капитального ремонта и руководителю МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика». Необоснованно выплаченные подрядчику 772 тыс. рублей возвращены на счет «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО». Два должностных лица МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» и один сотрудник регионального оператора капремонта привлечены к дисциплинарной ответственности.

Материалы прокурорской проверки были направлены в ОМВД России по Салехарду и по результатам их рассмотрения 20 июня было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, дело пока бесфигурантное.

Салехард, служба информации

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