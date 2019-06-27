На Ямале прокуратура проверила карусель, которой отрезало палец ребенку

Прокуратура Нового Уренгоя нашла нарушения на детской площадке, где ребенок травмировал палец каруселью. Представители надзорного ведомства вместе с подрядчиком, выполняющим работы по содержанию детских и спортивных площадок, осмотрели конструкцию и выяснили, что в ней отсутствует стопорный винт.

«Прокурором города начальнику департамента городского хозяйства администрации города внесено представление, которое незамедлительно рассмотрено, конструкция приведена в технически исправное состояние. В отношении виновного должностного лица назначена служебная проверка», – сообщает прокуратура ЯНАО.

Напомним, 23 июня малолетний ребенок катался на каруселях на детской площадке в районе «Виадук» и получил травму левой руки. Очевидцы сообщили, что малышу отрезало фалангу пальца, но в мэрии города уточнили, что была срезана только мягкая ткань пальца, кости не пострадали.

Многофункциональный комплекс «Виадук» в Новом Уренгое был благоустроен в рамках проекта «Комфортная городская среда». 2019 год на Ямале объявлен годом благоустройства.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 26.06.19

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