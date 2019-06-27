Ямальская прокуратура заставила полицию заняться мешками с гниющей рыбой (ВИДЕО)

Прокуратура Ямала потребовала от полиции провести проверку по факту обнаружения мешков с рыбой на берегу реки Васьюган. Гниющую рыбу нашел житель Салехарда, сюжет об этом показали в эфире телекомпании «Вести-Ямал».

В ОМВД России по Салехарду на сообщения не отреагировали, хотя были обязаны это сделать. «В нарушение требований закона должностными лицами полиции фактически проверка по указанному сообщению проведена не была, материалы незаконно переданы в Службу ветеринарии автономного округа, которая не уполномочена на проведение данных проверок», – сообщили в прокуратуре.

Прокуроро города внес начальнику ОМВД России по Салехарду требование об устранении нарушений закона и проведении доследственной проверки по указанному факту незаконного вылова рыбы.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.06.19

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