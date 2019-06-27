На Ямале ФСБ накрыла международную группу контрабандистов оружия

Сотрудники ФСБ накрыли в Новом Уренгое международную преступную группу. Ее члены были причастны к организации канала контрабанды средств поражения из Украины и Литвы, а также занимались модернизацией гражданских образцов оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских.

«В Новом Уренгое задержаны организатор и 10 участников преступной группы. Из незаконного оборота изъято 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты, около девяти тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия. Пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения», – сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и 223 (незаконное изготовление оружия) УК России.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 27.06.19

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