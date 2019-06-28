Ямал начнет покупать у Кургана пожарную технику

Главы Ямала и Зауралья Дмитрий Артюхов и Вадим Шумков 28 июня подписали в Кургане соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между регионами.

«По некоторым пунктам соглашения уже есть конкретные решения. Это приобретение техники для Ямала с Варгашинского завода, помощь в ремонте объектов социальной сферы, возможность для ямальцев проходить лечение в лучшем в стране по своему профилю центре имени Илизарова. Также будем помогать курганским товаропроизводителям выходить на рынок округа», – сказал Дмитрий Артюхов.

В рамках соглашения рассматривается возможность поставок в округ специализированной дорожной и пожарной техники. Как уточнил ямальский губернатор, с 2020 года в округ с Варгашинского завода начнут поступать по пять единиц пожарной автотехники. Всего ЯНАО получит 25 машин.

Сейчас предприятия Курганской области поставляют в регион оборудование для комплексной переработки нефти и газового конденсата, фонтанную арматуру для обустройства газовых месторождений, гусеничные вездеходы, металлоконструкции для мостов, буровой инструмент и оборудование для сейсморазведки, трансформаторные подстанции и многое другое.

Курган, Салехард, служба информации

Курган, Салехард. Другие новости 28.06.19

Губернатор Артюхов рассказал министру Кобылкину о том, как решит проблему воды в Лабытнанги. / Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин прибыл в Курган. / Ямальские депутаты отменили прямые выборы мэров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»