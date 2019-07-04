Врачи «скорой» на Ямале будут заполнять карты он-лайн во время вызова

В ямальских «неотложках» внедряют электронные карты пациентов. Бригады медиков будут заполнять их прямо во время вызова, через планшетный компьютер. Эти карты будут доступны всем медучреждениям округа – не только неотложкам, но и обычным больницам. Чиновники окружного правительства обещают, что помощь больным будут оказывать быстрее. Кроме того, единая система информации поможет ускорить обмен данными между больницами и «скорыми».

«Идея в том, чтобы создать единую базу данных по вызовам скорой помощи, связанную с медицинской картой больного или пострадавшего, где будет вся информация о пациенте: когда ему вызывалась скорая, какие препараты ему давали, какое лечение он проходил. При этом, в больнице параллельно будут видеть, какие данные заполняет бригада во время выезда, и в случае госпитализации персонал будет готов к приему конкретного пациента», – рассказал замдиректора окружного медицинского информационно-аналитического центра Ян Глинский, которого цитируют в пресс-службе правительства Ямала.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он предполагает внедрение на территории автономного округа единой информационной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной авиации.

Сейчас медики проходят обучение. Первыми с планшетами на вызовы начнут ездить врачи «скорой помощи» Ноябрьска. До конца 2019 года планируется ввести этот метод работы во всех станциях и отделениях скорой медицинской помощи региона, заключили в окружном правительстве.

Напомним, качество оказания медпомощи – одна из главных проблем Ямала. Жители регулярно жалуются на отстусвие нужных специалистов, на огромные очереди, на невозможность пройти обледование. Кроме того, жители снимают целые фильмы о врачебных ошибках. Что касается взаимодействия «неотложек» и больниц – в 2016 году возникла идея объединения этих структур. Фельдшеры «скорой» высказались резко против. Тогда же стало понятно, что есть проблемы в коммуникации учреждений.

Салехард, служба информации

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