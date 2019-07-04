Из-за пожара на электростанции на Ямале без света остался поселок

На Ямале из-за пожара на ведомственной Ямбургской электростанции остались без света жители поселка Ямбург. ЧП случилось вечером 3 июля 2019 года.

Как сообщили в Минэнерго, 3 июля в 21:09 на Ямбургской ГТЭС произошло аварийное отключение оборудования. «Причина: пожар в закрытом распределительном устройстве ЗРУ-110 кВ Ямбургской ГТЭС с разрушением трансформатора напряжения ТН-2 110 кВ и повреждением контрольных кабелей оборудования в общем кабельном канале», – говорится в сообщении ведомства.

На место прибыли специалисты МЧС.

Без электроснабжения оставались бытовые потребители поселка Ямбург (около 5 тыс. человек). Пострадавших нет. Восстановительные работы еще ведутся, напряжение частично подано. .

Надымский район, служба информации

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