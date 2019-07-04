Новый Уренгой и Ноябрьск накрыла вонь от нефтегазовых объектов

В Новом Уренгое и Ноябрьске нефтегазовые объекты проводили работы с резкими выбросами в атмосферу. Жители городов жаловались на сильные неприятные запахи газа в соцсетях 3 июля 2019 года. В Новом Уренгое горожане сфотографировали трубу, из которой валит черный дым, подозревая, что именно она чадит над городом.

Люди предполагали и традиционные «факелы», сжигающие ПНГ, и горение свалки отходов, и утечку газа, и аварию на газопроводе. Но версии официально не подтвердились. «Факела когда горят, запаха нету, дым от факела не стелется, это ТБО которые мы по новым ценам перерабатываем», – пишут люди в Новом Уренгое (сообщество ЧП | ДТП | Новый Уренгой «Вконтакте»). «Закрыты все окна, дышать в квартире невозможно», – жаловались в Ноябрьске. «Говорят утечка газа на промзоне», – делились предположениями другие в сообществе «Происшествия Ноябрьск».

Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС Ямала, в некоторых районах Нового Уренгоя и в Ноябрьске люди обратились с жалобами на запах в диспетческие. Причиной выбросов в газовой столице стала работа «Газпром трансгаз Югорск» – специалисты продували трубу. Газовики предупреждали людей бегущей строкой по ТВ. В Ноябрьске промывали емкость с одорантом на компрессорной станции.

Новый Уренгой и Ноябрьск, служба информации

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