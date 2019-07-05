На Ямале шторм обесточил два поселка и сорвал крыши с домов

Пуровский район и Ноябрьск в четверг, 4 июля 2019 года, пострадали из-за грозовой бури. В поселке Ханымей был введен режим повышенной готовности. Там во время бури произошло отключение электроснабжения и сорвало крыши с нескольких домов. Перебои с электричеством также возникли в поселке Пурпе. В Ноябрьске во время урагана упавшее дерево повредило автомобиль, также люди сообщили о падении крана. Никто из жителей не пострадал, уточнили в управлении МЧС Ямала.

«С разницей в несколько часов ненастье настигло несколько муниципалитетов Пуровского района. В Ханымее полностью сорвана кровля дома по улице Мира, а также в частном жилом доме на Речной улице. Кроме того частично повреждена кровля многоквартирного дома в Комсомольском квартале. В тот же вечер в администрации поселка было проведено заседание КЧС и ОПБ, где было принято решение о подготовке маневренного фонда для расселения пострадавших в случае необходимости. Жильцы от расселения отказались, ведется работа по монтажу временной кровли», – сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.

В МЧС уточнили, что без кровли остались восемь домов Ханымея, из них пять – частных. На 5 июля прогноз там дают тоже неблагоприятный: ожидается ветер 5-10 м/с, с порывами 13-18 м/с.

В Пурпе было частичное отключение электроэнергии. В 23:20 электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

Ноябрьск, Пуровский район, служба информации

Ноябрьск, Пуровский район. Другие новости 05.07.19

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