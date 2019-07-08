На Ямале похитили бюджетные деньги во время ремонта школы и дома культуры

В Шурышкарском районе Ямала возбуждены и расследуются два уголовных дела о хищении бюджетных денег на капремонт объектов социальной инфраструктуры. Всего было похищено почти 6,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, МКУ «Служба заказчика МО Шурышкарский район» заключила 3 и 8 сентября 2017 года контракты с компанией «Энергострой». Как выяснила в ходе проверки прокуратура района, подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт школы в селе Питляр и социально-культурного центра в селе Лопхари. Однако «Энергострой» не выполнил целый ряд работ – от разборки деревянных конструкций крыши и устройства гидроизоляции до устройства дверных блоков и установки подоконников. При этом подрядчик предоставил заказчику недостоверные документы и получил оплату за фактически не выполненные работы.

Общая сумма похищенных средств составила 6 млн 425 тыс. руб. Это более 10 процентов общей стоимости работ по ремонту школы и 20 процентов средств, выделенных на ремонт социально-культурного центра.

Ремонт был выполнен настолько плохо, что состояние зданий ухудшилось – эксплуатировать их нельзя, заключили в прокуратуре.

По данным базы данных ЕГРЮЛ, компанию ООО «Энергострой», о которой речь идет в уголовных делах, возглавляет Светлана Бадалова, она же – учредитель конторы. Фирма зарегистрирована в Свердловской области.

Салехард, служба информации

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