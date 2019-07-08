На Ямале у дороги к заброшенной локаторной станции нашли тело женщины

Вблизи поселка Горнокнязевск в Приуральском районе Ямала в воскресенье была обнаружена мертвая 27-летняя жительница Салехарда. Местный отдел СК РФ проводит по факту обнаружения тела доследственную проверку.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО, тело женщины 1992 года рождения обнаружено вечером 7 июля в лесном массиве около дороги, ведущей к заброшенной локаторной станции вблизи поселка Горнокнязевск Приуральского района ЯНАО. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Рассматриваются различные версии трагедии, в том числе суицид.
Салехард, служба информации
Салехард. Другие новости 08.07.19
На Ямале похищены бюджетные деньги, выделенные на капремонт социальных объектов. / В думу Ноябрьска от ЛДПР пойдет одиозный экс-прокурор. / Должность тюменского прокурора может занять варяг из Югры, Ямала или Осетии. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»