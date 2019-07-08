На Ямале у дороги к заброшенной локаторной станции нашли тело женщины

Вблизи поселка Горнокнязевск в Приуральском районе Ямала в воскресенье была обнаружена мертвая 27-летняя жительница Салехарда. Местный отдел СК РФ проводит по факту обнаружения тела доследственную проверку.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО, тело женщины 1992 года рождения обнаружено вечером 7 июля в лесном массиве около дороги, ведущей к заброшенной локаторной станции вблизи поселка Горнокнязевск Приуральского района ЯНАО. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства происшествия. Рассматриваются различные версии трагедии, в том числе суицид.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.07.19

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