Губернатор Артюхов обещал покупать оленину у кочевников по цене выше рыночной

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что оленину у тундровиков будут покупать по цене выше, той, что установлена в магазинах. «Обсуждаем цену 450-500 рублей за килограмм мяса. Оно в магазине стоит дешевле, но мы готовы столько платить, потому что это будет трудовой заработок», – сказал глава региона, отвечая на вопросы жителей Приуральского района в рабочей поездке. Его слова цитируют в пресс-службе правительства округа в четверг, 11 июля.

Губернатору задали вопрос о том, будут ли улучшаться финансовое благополучие аборигенов. Он ответил, что власти будут помогать тем кочевникам, кто хочет зарабатывать своим трудом. «Я поставил задачу департаменту по делам КМНС – летом объехать тундру, обсудить все идеи с кочевниками. В августе-сентябре будем принимать окончательные решения. Нам важно не развитие иждивенчества, а чтобы люди трудом зарабатывали», – заявил Дмитрий Артюхов.

Он добавил, что увеличение закупочной цены оленины – это главная мера по улучшению материального состояния семей кочевников.

«Хотим в три раза увеличить закупочную цену мяса. Чтобы человек, сдавая мясо оленя, конечно, со всеми ветеринарными разрешениями, получал гораздо больше денег и, имея даже малое стадо, мог получать достойные средства на содержание семьи», – заключил глава региона.

В регионе ест несколько убойных комплексов, а также муниципальное предприятияе «Ямальские олени».

Приуральский район, служба информации

Приуральский район. Другие новости 11.07.19

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