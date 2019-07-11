На Ямале деревню хотят запитать энергией солнца и ветра

Деревня Лаборовая станет пилотным населенным пунктом, где используют энергию ветра и солнца. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Приуральского района. Его слова цитируют в пресс-службе правительства округа в четверг, 11 июля 2019 года.

«Лаборовая у нас выбрана пилотной площадкой для реализации нового проекта по альтернативной энергетике, очень прогрессивного. Мы делаем его совместно с Московским физико-техническим институтом, это ведущий университет страны. Ученые будут делать на примере Лаборовой новый комплекс по комбинированной энергетике. Для того чтобы циклы сделать более ровными, будет использоваться и наше классическое дизельное топливо, и ветер, и солнечная энергия», – рассказал о технологиях будущего глава региона. Он не уточнил, когда будет внедряться проект и что он будет из себя представлять.

По словам г-на Артюхова, таким образом удастся сделать электроэнергию на 30 процентов дешевле. Если опыт будет удачным, его распространят и на другие отдаленные территории ЯНАО.

Глава Приуральского района Иван Сакал добавил, что именно из-за проблем с электричеством в Лаборовой нет чистой воды – коммунальщики не хотят ставить модули очистки из-за нестабильной схемы электроснабжения. Но после появления альтернативной энергетики откроются новые возможности. «Мы уже направили заявку в департамент ЖКХ на установку в Лаборовой модульных очистных, а следующим шагом будет – обновление школы», – заявил г-н Сакал.

Приуральский район, служба информации

Приуральский район. Другие новости 11.07.19

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