В Лабытнанги автомобиль «Урал» переехал легковушку из-за неисправных тормозов (ВИДЕО)

В Лабытнанги автомобиль «Урал» переехал легковую машину – водитель не мог остановить вахтовку из-за неисправности. ЧП произошло во вторник, 9 июля 2019 года. 11 июля видеозапись инцидента опубликовало сообщество «Лабытнанги Инфо».

На видео можно разглядеть, как автомобиль «Урал» двигается на перекрестке задним ходом. Водителю спецтехники помогает еще один мужчина – он подсказывает, куда нужно двигаться. Завершить маневр удачно «Уралу» не удается – машина продолжает двигаться задом и наезжает на стоящий позади нее автомобиль. К счастью, только на капот – водитель легковушки не пострадал.

Как рассказали агентству «Новый День» в окружной госавтоинспекции, водитель «Урала» не был пьян, он не справился с управлением, так как у машины отказало оборудование.

«Виновник аварии пояснил, что он хотел убрать машину со стоянки, где она находилась, так как там должны были проводиться ремонтные работы. Для этого он попросил знакомого остановить поток машин, которые двигались позади него. Водитель «Урала» начал сдавать задом, но в какой-то момент не смог отключить передачу задней скорости. В итоге совершил наезд на автомобиль. В ДТП пострадали три автомобиля», – уточнили в ведомстве.

Возможно, третьим участником аварии стала машина, которая находилась позади легковушки, на которую наехал «Урал».

В комментариях подписчики группы удивляются стальным нервам водителя пострадавшей машины. Кроме того некоторые сообщают, что сталкивались с аналогичным отказом оборудования на «Уралах».

Лабытнанги, служба информации

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