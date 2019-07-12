Силовики подозревают, что найденного во льдах Обской губы мужчину убили

Силовики возбудили уголовное дело по статье «убийство» в связи с обнаружением тела мужчины, которое вмерзло в лед Обской губы. Об этом сообщили в пятницу, 12 июля, в пресс-службе следственного управления СК Ямала. Погибшего, напомним, нашли 10 июня 2019 года, в трех километрах к северу от села Новый Порт Ямальского района. Спецоперацию по извлечению мужчины из воды провели специалисты «Ямалспас». Они же передали тело силовикам. Следователи пока не установили имя погибшего.

Вместе с этим есть предварительные результаты расследования, которые могут свидетельствовать об убийстве. Несмотря на то, что у тела характерные гнилостные изменения, эксперты нашли следы телесных повреждений – травмы челюсти и шеи.

«Следователи проведут комплекс судебно-медицинских, криминалистических экспертиз, в том числе и молекулярно-генетическую экспертизу. Исследуют все уголовные дела, возбужденные по факту безвестного исчезновения граждан», – добавили в СУ СК ЯНАО.

Новый Порт, служба информации

Новый Порт. Другие новости 12.07.19

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