Три билборда на границе Уренгоя: ямальцы креативно заявили о проблемах (ФОТО)

В Пуровском районе жители провели акцию для привлечения внимания к очень плохому качеству дорог: на выезде из поселка поставили креативные билдборды. «Дороги не ремонтируют – они скоро исчезнут», – гласит первый плакат. Второй – «Ответственных не увольняют – им платят премии». И, наконец, третий посвящен главе поселка: «Как же так глава администрации Олег Якимов?». Акция отсылает к популярному фильму «Три билборда на границе Эбинга, Миссури».

Информация о билбордах появилась в сообществе «Urengoy Life» «Вконтакте» 12 июля 2019 года. Там же – пояснение: «Все жители поселка Уренгой прекрасно знают, в каком состоянии находятся дороги. На дороге кратеры! Дорога почти во всем поселке похожа на поверхность луны. Почему никто их не ремонтирует? Почему департамент дорожного строительства говорит, что в этом году в поселке запланировано, дословно, «0,852 км. дорог», но при этом ремонт еще не начат? Неужели с таким состоянием дорог этого достаточно, 852 метра?», – спрашивают жители Уренгоя.

В региональном агентстве «Север-Пресс» появились комментарии главы поселка Олега Якимова, который сообщил, что дорога Коротчаево – Заполярный, на которой были установлены билборды, – ведомственная и не находится в зоне ответственности муниципалитета. Сейчас подрядчик на средства владельца ведет там работы.

На момент звонка агентства «Новый День» глава Олег Якимов был недоступен. Возможно, удастя получить комментарири чиновников после обеда.

«Urengoy Life»

Уренгой, служба информации

Уренгой. Другие новости 12.07.19

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