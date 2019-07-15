Погиб пилот, который учил летать Путина со стерхами на Ямале

Погиб пилот, который учил президента РФ Владимира Путина летать со стрехами на Ямале. Глава объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин разбился при крушении вертолета Robinson в Московской области в воскресенье, 14 июля 2019 года. Об этом сообщила ответственный секретарь федерации Анна Зверева в беседе с агентством «Новый День». Она добавила, что пока не может сказать, был ли трагический полет связан с деятельностью структуры.

ЧП произошло примерно в 16: 00 (по московскому времени) – вертолет Robinsson совершил жесткую посадку в поле, расположенном вблизи деревни Барское-Мелечкино городского округа Солнечногорск. На борту пилот и пассажир. Оба погибли. Об этом сообщает московское следственное управление на транспорте СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье: «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц» (ч.3 ст. 263 УК РФ).

Проект «Полет надежды», во время которого Путин возглавил стаю стерхов, состоялся в 2012 году на Ямале. Суть его заключалась в обучении птенцов стерхов полетам. Популяция этих птиц вымирает и на Ямале был питомник, где их разводили. Президент был на дельталете во время пробного полета.

Фото – московское следственное управление на транспорте СКР

Москва, Салехард, служба информации

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