На Ямале отчим напоил падчерицу нейролептиками и три дня насиловал

В Тарко-Сале осудили мужчину, который напоил малолетнюю падчерицу нейролептиками и насиловал ее в течение нескольких дней. Преступления совершены в январе 2019 года. Мамы девочки в момент совершения изнасилований не было дома. Педофилу назначили наказание – 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Обвиняемый – 39-летний мужчина. Он остался наедине со своей падчерицей и изнасиловал ее. После совершения преступления он хотел успокоить ребенка, скрыть преступление, и дал девочке препараты, которые содержат фенобарбитал и хлорпромазин. Девочку при этом он обманул, сказал, что это лекарства от простуды. Таблетки вызвали у ребенка снижение активности и отравление. Насильник решил этим воспользоваться и издевался над падчерицей еще три дня, пока не приехала мать. Женщина обнаружила, что дочь в тяжелом состоянии, и вызвала «скорую», – рассказали в следственном управлении СК Ямала. Потерпевшая не достигла возраста 14 лет.

Когда медики привели ребенка в чувство, девочка все рассказала. Злоумышленник во время суда и следствия частично признал свою вину. При этом он оправдывал свои поступки тем, что был пьян и ничего не помнит. Мужчина признан виновным в изнасилование и насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

По неофициальным данным, в семье указанные медпрепараты никто не принимал, рецепта на них не было. Семья на учете в органах опеки не состояла и не числилась в числе неблагополучных.

Девочка сейчас проходит реабилитацию.

Тарко-Сале, служба информации

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