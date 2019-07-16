Новая служащая Ноябрьска поразила подписчиков шикарной обнаженной фигурой (ФОТО)

Новый руководитель муниципального бизнес-инкубатора Ноябрьска Ольга Межина, пропагандирующая боди-позитив, порадовала подписчиков обнаженным фото в озере. Так г-жа Межина украсила свой сториз в инстаграм. Изображение доступно всем – профиль у главы бизнес-центра не закрыт. Ольга Межина является владелицей школы йоги и пишет стихи, а также делится своими размышлениями о жизненном предназначении женщин и собственной личности в своем аккаунте. МБУ «Бизнес-инкубатор» оказывает поддержку предпринимателям города, создавая благоприятные условия для развития их бизнеса и осуществления стартапов.

Шесть дней назад Ольга Межина так описала свое назначение: «было три предложения о работе, причем, ооочень престижной) Но, что-то держало меня. Каждый день я просыпалась с вопросом «кто я?», «для чего я здесь?» и ответ пришел самым волшебным образом! Сомнений не осталось после консультации с астрологом. Прозвучала ключевая фраза, и пришло осознание всего происходящего», – поделилась с подписчиками г-жа Межина. «Задавая себе открытые вопросы и консультация Нелли, подтвердили мое огромное желание быть активной в социуме, городе, создании проектов, науке, бизнесе…» – уверяет новая глава инкубатора (орфография и пунктуация автора сохранены).

Себя она позиционирует таким образом: «На фото моя сущность «раздолбайка (речь о фото в гольфах – прим.редакции). Я ее люблю иногда. Но чаще, борюсь. Хорошо это, или как-то еще??? Просто живу в вопросе «Как еще лучше?». Ответа не жду! А что, если она, сущность, есть моя МОЩЬ!?». Или еще: «Я смотрю на свое ТЕЛО и оно мне нравится...Я вижу целлюлит, дряблость, сухость кожи. Что думаю? Сейчас: рассоздаю и уничтожаю все, что поднимается с моей несостоятельностью, ограничениями и нелюбовью к себе».

Также вновь назначенная глава бизнес-инкубатора в Ноябрьске пишет стихотворения.

«И не каждый готов на ее бред.

Лишь один..по ночам, носки снимая,

Ложится тихо рядом,

Снов не нарушая...».

Еще одно стихотворение, проиллюстрированное фотографией красных трусов на люстре.

«Не всегда должно быть бренно...

Немного куража в мою ленту

Ощущение нигляжа между прочим нет...у..

Есть внутренняя тишина и стабильность!

Уверенность, что все дается посильно!

Трудитесь над собой, прекрасные!

Откроются многие замки властные».

Вместе с этим Межина успевает развивать школу йоги. «Розовый девичник. Девочки, завтра приглашаю на девичник. Когда? 11 июня. Где? В встречаемся возле СПИД центра и идём в лес! Во сколько? 22.00 Что с собой? Напитки и еда розового цвета. В чем? Юбка или платье и обязательно розовый элемент! Что будет? Будем заземляться через мандала танец, пение мантр и просто поболтаем)".

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 16.07.19

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