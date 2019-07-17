Жители нашли под Салехардом висящего оленя без головы и лап (ФОТО)

Жители Салехарда нашли в лесу труп оленя, висящего на дереве. Рядом с животным также находились отрезанные лапы и голову. Место повешения было украшено ленточками.

«Голову оленю отрезали, повешали рядом, лапы тоже, ленточек навязали... называется «прогулялись в лес возле Салехарда», – написали в группе «Подслушано в Салехарде» в среду, 17 июля 2019 года.

По версии собеседника агентства «Север-пресс», это нормальный обряд народа ханты. Коренной житель Ямала Геннадий Кельчин предположил, что это жертвоприношение. Такие обряды совершаются аборигенами в день зимнего солнцестояния, в Вороний день, в день середины лета и в других случаях. Как пишет издание, «голову оленя освобождают от плоти, оставляя череп и не отделяя его от шкуры. Жертву помещают на верхушку дерева, которое можно согнуть, после чего оно распрямляется».

По словам г-на Кельчина, если судить по фото, то обряд проведен правильно.

фото – сообщество «Подслушано в Салехарде» «Вконтакте»

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.07.19

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