Компания под управлением депутата Ямала два года незаконно закачивала канализацию в землю

Компания «Тернефтегаз», которой руководит депутат заксобрания Ямала Валерий Степанов, два года нарушала условия работы на Термокарстовом месторождении – предприятие размещало жидкие отходы без лицензии. Разрешение закончилось в 2017 году, после этого компания работала в 2018 и 2019 годах без необходимых бумаг, сообщает прокуратура Ямала в четверг, 18 июля 2019 года.

Речь идет о хозяйственных и бытовых водах – их зкачивали в недра без необходимых разрешений. Прокуратура Красноселькупского района внесла директору компании «Тернефтегаз» представление. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на право пользования недрами).

По решению управления Росприроднадзора по ЯНАО общество привлечено к административной ответственности. Штраф составил всего 800 тыс. руб. Только после этого «Тернефтегаз» получил лицензию (на размещение сточных вод).

В управлении Росприроднадзора ЯНАО не смогли прокомментироавть штраф – там переводили звонок из одного отдела в другой и в итоге так и не смогли определиться, кто может дать пояснения по сути вопроса.

ЗАО «Тернефтегаз» – это совместное предприятие «НОВАТЭК» и концерна «Тоталь». Компания находится в центре внимания силовиков. Полиция расследует громкое уголовное дело, которое как раз и связано с хищениями средств на обустройство Термокарстового месторождения. Речь идет о деле в отношении бывшего руководителя департамента инжиниринга и инвестиций ПАО «Новатэк» Владислава Бабийчука. По данным «Интерфакса», в материалах вместе с ним фигурируют замгендиректора по капстроительству «Тернефтегаз» г-н Дугин, а также бывший гендиректор «ТрестСевЗапСпецСтройМонтаж» Сергей Костромин со своим заместителем Писарук. Они, по данным издания, внесли в акты выполненных работ ложные данные, и таким образом, по версии следствия, смогли похитить десятки миллионов. Ранее речь шла о 70 млн рублей.

Дело Бабийчука расследует ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Оно возбуждено по статье 159 ч. 4.

Красноселькуп, служба информации

Красноселькуп. Другие новости 18.07.19

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