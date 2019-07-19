В Новом Уренгое в болоте утонул вахтовик

В Новом Уренгое утонул 35-летний вахтовик из Белоруссии. ЧП случилось 18 июля 2019 года. В компании коллег по работе он отдыхал в южной части города на берегу заболоченного водоема, непредназначенного для купания.

Мужчина был нетрезв, но полез в воду, отплыл от берега и начал тонуть. Товарищи помогли ему выбраться на сушу, однако вахтовик предпринял вторую попытку искупаться.

«При повторной попытке мужчина утонул. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы. В посольство Республики Беларусь направляется уведомление о произошедшей трагедии с гражданином», – сообщили в СУ СКР по ЯНАО..

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 19.07.19

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