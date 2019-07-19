На Ямал с проверкой прибыл начальник управления спецсвязи ФСО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов познакомился с начальником управления специальной связи и информации ФСО России в УрФО Николаем Рябко. Как пояснили в пресс-службе правительства округа, в Салехарде дислоцируется структурное подразделение управления спецсвязи. Гн Рябко впервые прибыл на Ямал с ревизией.

«Наше подразделение на Ямале выполняет задачи по обеспечению специальной связи и занимается аналитическим сопровождением деятельности органов государственной власти – проводит социологические опросы и готовит аналитические материалы», – объяснил г-н Рябко, которого цитируют в администрации округа.

В ходе встречи речь шла также об аналитическом сопровождении работы правительства.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.07.19

США будут строить ледоколы для противодействия России в Арктике. / Зарплату рабочим в Надыме начали платить после публикаций в СМИ и проверок силовиков. / В Новом Уренгое в болоте утонул вахтовик. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»