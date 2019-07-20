Поезд с Ямала не может выехать из-за ЧП на железной дороге

В Приуральском районе Ямала сошел с рельсов грузовой поезд. ЧП произошло на железнодорожном перегоне Собь-Харп. В составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углем. На месте восстанавливать движение и пути будут два аварийно-восстановительных поезда из Инты и Воркуты (Республика Коми), рассказали в МЧС Ямала в субботу, 20 июля 2019 года.

Сход состава привел к задержке поездов. Состав Лабытнанги – Москва задерживается. Воркута – Лабытнанги отменен. Пострадавших и погибших нет.

В пресс-службе мэрии Лабытнанги сообщили, что глава администрации Марина Трескова координирует взаимодействие всех служб по организации помощи пассажирам поезда Лабытнанги-Москва. Для иногородних пассажиров подготовят гостиницу. Всего в поезде было 176 пассажиров, из них 14 дети.

По информации РЖД, задержка поезда составит ориентировочно 10 часов, заключили в мэрии.

фото – МЧС Ямала

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 19.07.19

Власти Тазовского заплатят миллионы тому, кто скажет, как оптимизировать чиновников. / Власти Ямала потратят деньги на изучение детей мигрантов. / На Ямал с проверкой прибыл начальник управления спецсвязи ФСО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»