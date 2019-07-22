Силовики выясняют, почему с теплохода на Ямале выпал мужчина и утонул

На Ямале в понедельник, 22 июля 2019 года из окна теплохода выпал в Обь мужчина и, вероятно, утонул. ЧП произошло около поселка Салемал Ямальского района на 149 километре реки Обь. Следователи проводят проверку.

Тело выпавшего пассажира еще не найдено.

«Из окна пассажирского теплохода «Механик Калашников» за борт выпал пассажир 1967 года рождения. Предпринятыми командой теплохода спасательными мероприятиями обнаружить мужчину не удалось», – сообщили в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте.

Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока не принято.

По версии источника агентства «Север-Пресс», выпавший из окна мужчина был выпившим и вел себя неадекватно.

Ямальский район, служба информации

Ямальский район. Другие новости 22.07.19

В Лабытнанги будут судить педофила, который издевался над внуком. / Известный бизнесмен и депутат Гампель снялся с выборов в Ноябрьске. / Поезд с Ямала не может выехать из-за ЧП на железной дороге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»