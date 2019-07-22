Власти Нового Уренгоя готовы заплатить 600 тыс. за колючую проволоку вокруг аварийной новостройки

Власти Нового Уренгоя готовы потратить 613 тыс. рублей на колючую проволоку и решетки на аварийной новостройке по адресу ул. Крайняя, дом 5. Речь идет о доме с трещинами, из которого пришлось всех выселить, так как он представлял опасность для жильцов, сообщает агентство «Новый День».

Решетки нужно будет сделать на окнах и дверях цокольного и первого этажа дома. Сейчас чиновники ищут подрядчика, который закроет доступ на опасный объект. Итоги аукциона будут подведены в скором времени.

В апреле 2019 года в расселенном аварийном доме произошел пожар. В прокуратуре сообщили, что именно мэрия виновна в этом, так как не ограничила доступ для посторонних в этот дом. И предписала властям немедленно закрыть объект.

Многоэтажку строила компания «Стройсистема» по заказу фонда жилищного строительства ЯНАО – это жилье для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Через некоторое время после заселения дом стал разрушаться и трескаться. Властям Ямала пришлось искать средства для повторного переселения людей, обследования здания и теперь на то, чтобы закрыть объект для посторонних.

Новый Уренгой, служба информации

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