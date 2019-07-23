РЖД не дает внятных пояснений ямальцам, чей отпуск срывается из-за крушения поезда

Жители Салехарда и Лабытнанги обсуждают сорванные планы на отпуск из-за аварии на железной дороге. За минувшие выходные с рельс сошли два состава – один на Ямале, другой – в Коми. С 22 июля 2019 года из Лабытнанги добраться до Москвы без пересадок на поезде невозможно – они отменены. Поезда следуют, как выражаются пассажиры, в неизвестность – составы изменили место назначения. РЖД не может дать адекватных пояснений, как быть тем, кто купил билеты и должен выехать в ближайшие дни. Жители Лабытнанги и Салехарда, у которых запланирован вылет из Москвы на отдых, паникуют: кто-то сдает билеты на поезд и покупает на самолет, кто-то ждет, что РЖД сможет организовать логистику и доставить людей до Москвы во что бы то ни стало.

Ночью 22 июля в районе станции Керки Северной железной дороги Сосногорского района Республики Коми с рельс сошли 23 грузовых вагона с углем. Дорога повреждена. Сообщение закрыто. Возбуждено уголовное дело.

Компания РЖД сообщила, что не продает билеты на поезда Москва-Лабытнанги и обратно и отменяет эти поезда с 22 по 26 июля 2019 года. При этом вместо них вводятся новые маршруты: Лабытнанги – Печора и Москва – Сосногорск. У людей возникает законный вопрос – смогут ли они добраться из Сосногорска в Лабытнанги, хоть и с пересадкой, и смогут ли из Печоры попасть в Москву. Ответа нет.

На сайте РЖД сказано, что «по прибытии на станции Сосногорск и Печора поезда направляются обратно до станций отправления. Чтобы продолжить путь к станциям назначения, пассажиры могут воспользоваться автобусным сообщением». Бесплатное ли это сообщение, касается ли оно всех пассажиров, какова очередность – ничего этого в комментариях монополии нет. Ямальцы обрывают телефоны «горячей линии», но и там не могу дать однозначного ответа, предоставляя людям разноречивую информацию. В соцсетях на вопросы людей отвечает женщина, представившаяся проводницей, из комментариев которой также невозможно ничего понять.

«Пассажирам, у кого билеты на 23 июля на поезд москва-лабытнанги, будет предоставлен автобус и места в поезде для прибытия на конечную станцию? По телефону горячей линии на данный вопрос ответить не смогли», – написала в группе «Лабытнанги Инфо» одна из пользовательниц рано утром 23 июля 2019 года.

«Здравствуйте я проводница поезда Лабытнанги-Москва поезд будет ехать с лабытнангах до пичёра дальше поезд не идёт приносим вам извинения ждите других указаний», – пишет «проводница» (орфография и пунктуация – авторские).

На сегодня есть возможность купить авиабилеты, как и на другие ближайшие дни.

В пресс-службе РЖД никто не берет трубку.

Салехард, служба информации

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