30 тонн мусора вывезли газовики с берега реки Надым (ФОТО)

30 тонн бутылок, банок, пакетов, металлолома и прочего мусора собрали газовики с берега реки Надым в районе речпорта. Сотрудники «Газпром добыча Надым» приняли участие в региональном субботнике «Чистый берег».

Газпромовцы участвуют в акции уже третий год подряд. Каждый раз во время субботника они убирают прибрежную часть одного из окрестных водоемов. В 2017 году к экоактивистам, убирающим береговую линию озера в окрестностях Надыма, присоединились дайверы. Они подняли со дна около 100 кг отходов. Всего же за время участия в субботниках «Чистый берег» сотрудники компании убрали 84 тонны мусора.

В этом году генеральную уборку береговой линии провели 19 июля. Сотрудники компании «Газпром добыча Надым» чистили участок берега у речного порта. Ржавая арматура, бетонные конструкции, металлолом, строительные и бытовые отходы – для вывоза этого добра понадобилось 12 самосвалов. Всего с берега реки было убрано порядка 30 тонн мусора.

Надым, Служба информации

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